Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazancıyla 107.856,74 puana çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında, önceki kapanışa göre 242,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 geriledi.
Avrupa borsalarının değer kazanması ve döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle 108.170,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.500-108.000 bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları ile PCE fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.250 puanın direnç, 107.000 puanın ise destek olarak izleneceğini söyledi.
Kaynak: AA