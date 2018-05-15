Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kaybıyla 102.212,96 puana düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,12 azalışla 102.212,96 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında endeksi, önceki kapanışa göre 1.157,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,22 ile kimya, petrol, plastik oldu.
Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101.833,95 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 102.000-102.500 bandında dengelendi.
Analistler, öğlenden sonra ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA