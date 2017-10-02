Borsa, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

02 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 değer kazancıyla 103.546,14 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 638,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyirden bulduğu destekle 103.776,81 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 103.500 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 101.000 seviyesinin ise destek konumuna olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA