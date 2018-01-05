Borsa haftayı yükselişle tamamladı

05 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 116.637,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 1.146,74 puan artarken toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 1,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,50 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile spor oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en yüksek 117.184,50 puanı görmesinin ardından 116.500-116.700 dar bandında dengelendi.

Gelecek hafta neler izlenecek?

Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi verisi ve TCMB beklenti anketi; yurt dışında ise ABD enflasyon ve Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Öte yandan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.000 seviyesinin direnç, 115.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtti.

Kaynak: AA