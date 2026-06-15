Borsa İstanbul açılışında barış rallisi rüzgarı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi barış anlaşmasının küresel risk iştahını artırmasıyla yeni haftaya %2,70 primle 14314,31 puandan güçlü bir başlangıç yaptı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağı haberleri küresel enerji piyasalarında rahatlamaya yol açarken, bu iyimserlik içeride bankacılık ve ulaştırma hisseleri öncülüğünde geniş tabanlı bir alım dalgasına dönüştü.

Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle sektörler şahlandı

Küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle Borsa İstanbul bünyesindeki ana sektörlerde hızlı yukarı yönlü hareketler görülüyor. Açılışın hemen ardından bankacılık endeksi (XBANK) %6,41 seviyesinde değer kazanarak piyasayı sırtlıyor. Enerji maliyetlerindeki düşüş beklentisi ise ulaştırma endeksine (XULAS) %5,74 oranında alım getirerek havacılık hisselerini öne çıkarıyor. Sigortacılık tarafında ise (XSGRT) %1,73 oranında daha ılımlı bir primlenme yaşanıyor.

Seansın ilk dakikalarında işlem hacmi sıralamasında Türk Hava Yolları (THYAO) 3,6 milyar TL ile ilk sırada yer alıyor. Onu hemen ardından 1,9 milyar TL hacimle Akbank (AKBNK) ve 1,4 milyar TL ile Sasa Polyester (SASA) takip ediyor. Yatırımcıların risk iştahındaki artış, dolar ve euro paritelerindeki sakin seyirle birleşince bu derinliği yüksek paylara doğrudan para girişi olarak yansıyor.

Asya ve ABD vadeli piyasalarında yeşil dalga

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu mutabakat sonrası Nikkei 225 endeksi %4,99 oranında sert bir yükseliş kaydetti. Asya piyasalarındaki bu coşku, ABD vadeli işlemlerine de taşındı. Nasdaq vadeli işlemleri %1,90, Dow Jones ise %0,94 artıda işlem görüyor. Borsa İstanbul tarafındaki bu güçlü alıcılı seyir, yurt dışı piyasalar ile tam bir korelasyon içinde olunduğunu kanıtlıyor.

Güne ivmeli bir başlangıç yapan endekste günün devamında 14350 seviyesi ilk önemli direnç noktası olarak izlenecek. Olası satış baskılarında ise 14200 puan seviyesinin güçlü bir destek alanı olarak çalışması bekleniyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün içerideki enflasyonist baskıları ne ölçüde hafifleteceği, Borsa İstanbul için ana takip konusu olacak.