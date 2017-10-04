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Borsa İstanbul, Menba Holding'i kottan çıkarma kararı aldı

Borsa İstanbul, Menba Holding'i kottan çıkarma kararı aldığını KAP'a bildirdi.

Borsa İstanbul, Menba Holding'i kottan çıkarma kararı aldı
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Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, Menba Holding paylarının borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul'un KAP'ta yer alan açıklamasına göre, söz konusu kararın şirketin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması ve Borsa tarafından talep edilen belgelerin verilmemesi nedeniyle alındığı belirtildi.

KAP'ta yer alan şirket bilgilerine göre Menba Holding, gelişen işletmeler pazarında C Grubu'nda işlem görüyordu.

Kaynak: Reuters

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