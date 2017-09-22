Borsa İstanbul, yurt dışından ayrışarak açıldı

22 Eylül 2017

Küresel piyasalardaki negatif kapanışa karşın, bu sabah hafif güçlenen TL'nin etkisiyle Borsa İstanbul pozitif bir başlangıç yaptı. Piyasalar Kuzey Irak konusundaki gelişmeler ile dış piyasalardaki verileri izleyecek.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 457 puan artışla 104.458 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,44 oranında değer kazandı.

ABD Merkez Bankası kararlarının ardından dün 3.52'ye kadar yükselen dolar/TL bu sabah 3.50 seviyesinin altında işlem görüyor.

Bugün piyasalar başta Kuzey Irak olmak üzere, içeride Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak sonuçları yakından izleyecek.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 10:30'da Almanya imalat ve hizmet PMI, saat 11:00'de Euro Bölgesi imalat ve hizmet PMI, saat 16:45'te ABD imalat PMI verileri açıklanacak.

Dış borsalar satıcılı

Öte yandan Kuzey Kore bu kez Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesinde bulunabileceğini öne sürdü. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının verdiği bilgiye göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda "daha önce görülmemiş boyutta" bir nükleer denemede bulunabileceğine inandığını söyledi.

Haberin etkisiyle Asya borsaları bu sabah geriledi.