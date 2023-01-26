Borsa İstanbul'da gong Mackolik için çaldı

Mackolik, halka arzın yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanmasının ardından bugün gerçekleştirilen gong töreni sonrası MACKO koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Şirketin halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterirken, 678 bin 726 yatırımcıya dağıtılan taleplerin toplamı, halka arz edilen payların 31,5 katına ulaştı. Bireyselde ise eşit dağıtım yöntemi uygulanmakla birlikte yoğun katılımla 18 kat talep toplandı. Halka arz süreci, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi.

Gong töreninde konuşan konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veren ve Türkiye'de tanınır bir dijital marka haline gelen Mackolik'i borsada görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ergun, "Mackolik 323 milyon TL halka arz geliriyle başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arza 680 bin yatırımcı katılmıştır. Bu halka arzda emeği geçen şirketimizin değerli yöneticilerine ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Mackolik'e 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyorum. Bu başarılı halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mackolik, her yıl dağıtılabilir kârın en az yüzde 50'sini dağıtacak

Mackolik Genel Müdürü Emre Uğurlu da şirketi dünyanın en önemli dijital spor markalarından biri haline getirme global vizyonuyla faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Sürekli kâr eden bir firma olarak, her sene dağıtılabilir kârın en az yüzde 50'sini dağıtacaklarını bildiren Uğurlu, yüz binlerce yeni ortağı mutlu etmek için çok çalışacaklarını ifade etti.

Uğurlu, Mackolik'in Türkiye'den çıkmış en büyük dijital projelerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"- Özellikle hafta sonları milyonlarca sporsever tarafından kullanılmaktayız. Fransa'da aynı işi yapan ülkenin en büyük markalardan birini yönetiyoruz. Hem rakamsal hem de finansal anlamda büyümeye devam ediyoruz.

- Ürün anlamında da oldukça kaliteli bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz dönemde yurt dışına satılan Mackolik'i geri alarak bu markayı dünyanın en büyüklerinden biri haline getirmek gibi global bir vizyona sahip olduğumuzun altını çizmek istiyoruz."

"Mackolik, unicorn olmak için en büyük adaylardan"

Mackolik Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Ensari ise Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve tüm çalışanlarına halka arzda gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür ederek, bu süreçte İnfo Yatırım Menkul Değerler ile omuz omuza çalıştıklarını ifade etti.



İstanbul Portföy yönetimi olarak para ve sermaye piyasalarında 11 senedir liderliklerini sürdürdüklerini aktaran Ensari, şu bilgileri verdi:



"- Son dönemde de girişim sermayesi tarafında önemli yatırımlarımız var. Hedefimiz, hep doğru yatırımı yaprak ülkemizden bir dünya markasının çıkmasına aracılık etmek. Sağlık, yenilenebilir enerji, spor, medya ve eğlence sektörlerinde çok ciddi yatırımlarımız bulunmakta.



- Bugün 45 milyar TL'lik bir büyüklük yönetiyoruz. Bunun 6 milyar TL'ye yakını girişim sermayesi tarafında yer alıyor. Kısa sürede Türkiye'den bir unicorn çıkarmak istiyoruz. Bunun en büyük adaylarından biri Mackolik."