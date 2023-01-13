Borsa İstanbul'da gong Söke Un için çaldı

QNB Finansinvest liderliğinde hisse satış fiyatı pay başına 7.5 TL olarak 4-5-6 Ocak tarihlerinde talep toplayan Söke’ye, halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı gelen talep ile Borsa İstanbul tarihinin en yüksek talep katsayısı gerçekleşti.

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy “Tüketicinin Söke’ye olan raftaki güveni, borsaya da yansıdı ve Söke, Borsa İstanbul tarihine adını altın harflerle yazdırdı.” diye konuştu.