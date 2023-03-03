Borsa İstanbul'da son işlem gününde negatif seyir

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,07 puan değer kaybetti.

Dün 5.261,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.195,66 ve en yüksek 5.298,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tofaş, Oyak Çimento, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.846 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,23, bileşik getirisi yüzde 10,49 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0605, sterlin/dolar paritesi 1,1990 ve dolar/yen paritesi 136,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,9080 liradan, avro 20,0590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.846 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 84,1 dolardan işlem görüyor.