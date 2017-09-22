Borsa İstanbul'dan 'tedbir'

22 Eylül 2017

Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem gören pay senetlerinde, işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla bir tedbir sistemi geliştirdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul'nun Kamuyu Aydınlatma Platfarmu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca, borsa pay piyasasında işlem gören pay senetlerinde, işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla bir tedbir sistemi geliştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulanacak tedbir sistemi kapsamında; gerekli koşulların oluşması halinde ilgili pay senedinde 15 gün süreyle birinci tedbir olan 'Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı' tedbiri, birinci tedbir uygulanan pay senetlerinde volatilitenin devam etmesi durumunda ise 15 gün süreyle ikinci tedbir olan 'Brüt Takas' tedbiri uygulanacaktır.

'Brüt Takas' tedbirinin getirilmesi durumunda, birinci tedbir olan 'Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı' tedbiri de 'Brüt Takas' tedbirinin geçerli olduğu süre zarfında uygulanmaya devam edilecektir.

Tedbir alınmasını gerektiren koşulların oluşması durumunda, tedbir uygulanacak pay senedi ve tedbirin başlangıç tarihi ile tedbir süresi, ilgili tarihte piyasa kapandıktan sonra borsamız tarafından KAP üzerinden duyurulacaktır."

Kaynak: AA