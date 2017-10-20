Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme

20 Ekim 2017

Borsa İstanbul kotasyon şartlarından kar şartına getirilen istisnadan sonra, bir istisna da özsermaye şartına getiriliyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, payların ilk kotasyonunda Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinde yer alan kar şartını sağlayan ancak toplam öz sermaye/sermaye şartını sağlamayan ve Yıldız Pazar Grup 1'e başvuru yapan şirketlere sağlanan esnekliğin, Yıldız Pazar Grup 2 için başvuru yapan şirketlere de sağlanmasını teminen, Yıldız Pazar Grup 2 için başvuru yapan şirketin toplam öz sermaye/sermaye oranının 1'den büyük olması şartını sağlayamaması halinde, şirketin öz sermayesinin pozitif olması şartıyla, bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablodaki özsermaye altında sınıflandırılan tutarlara halka arzdan elde edilecek paylara ilişkin primler ile artırılan sermayenin nominal tutarı eklenerek hesaplanacak toplam özsermaye/sermaye oranının 1'den büyük olması durumunda, toplam özsermaye/sermaye şartının sağlandığı kabul edilecek.

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görürken ihraççısının ödeme veya diğer taahhüt veya yükümlülüklerini yerine getiremediği borçlanma araçlarının işlem görebileceği Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde Gözaltı Pazarı adı altında yeni bir pazar açılacak.

Borçlanma araçlarının ana para ödemesinin yapılamayacağının ihraçcı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanması durumunda, borçlanma aracının toplam nominal tutarının en az yüzde 50'si oranındaki yatırımcılarından muvafakatname alınarak borçlanma aracının yeniden yapılandırıldığının ihraççı tarafından itfa tarihine kadar KAP'ta açıklanması halinde, işlem gören borçlanma aracının tamamı gözaltı pazarına alınabilir.

Muvafakatname veren yatırımcıların yeniden yapılandırılan borçlanma araçları yeni bir ISIN kodu ile muvafakatname vermeyen yatırımcıların mevcut borçlanma araçları ise mevcut ISIN kodu ile Gözaltı Pazarı'nda işlem görecek. Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kurulacak Gözaltı Pazarı'nın faaliyete geçme tarihi teknik hazırlıkların tamamlanmasını takiben ayrıca duyurulacak.

Kaynak: AA