Borsa, kur artışının etkisiyle geriledi

06 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,52 değer kaybıyla 103.790,85 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 543,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,71 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile madencilik oldu.

BIST100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle 103.623,26 puana kadar gerilemesi sonrası 103.700 seviyelerinde dengelendi. Günün ilk yarısında 3,6178 ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, şu dakikalarda 3,6150'den işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA