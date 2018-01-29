Borsa rekor kırdı, dolar yükseliyor

29 Ocak 2018

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Artan jeopolitik risklere karşın yurt içi pay piyasasında iyimser hava devam ediyor. Geçen hafta 4 gün üst üste rekor kıran BIST 100 yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar kuru ise dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor.

Kur, geçtiğimiz hafta Afrin operasyonuna ilişkin endişelerle 3.85'e çıkmasının ardından, risk algısının hafiflemesi ve güçsüz bir seyir izleyen dolardan bulduğu destekle 3.75'e gerilemişti.

Dolar kuru saat 11:40'da yüzde 0,80 yükselişle 3.7820'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6915 ve sterlin/TL 5.3435 seviyesinde yer aldı.

BIST 100 rekor kırdı

Diğer taraftan güne yükselişle başlayan ve rekorunu 121.531 puana taşıyan BIST 100 endeksi dövizdeki yükselişe paralel olarak geriledi ve yüzde 0,20 kayıpla 120.450'de yer aldı.

Küresel risk iştahının yüksek seyrettiği ve global hisse rallisinin devam ettiğini belirten analistler, endeksin pozitif seyrini sürdürmesini bekliyor.

Analistler, Afrin operasyonunun ABD ile ilişkilere yansımasının yakından izlendiğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının TL varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Dolar endeksi hafif toparlandı

Analistler, dolar endeksinde 1.5 ay sonra görülen toparlanmanın TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Dolar endeksi geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gördükten sonra bugün 89.16'ya yükseldi.

Dolar, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, geçen hafta yaptığı "Daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklamanın ardından gerilemiş, bunun üzerine Başkan Donald Trump, "Güçlü dolar istiyorum" şeklindeki konuşmuştu.

Reel Kapital Menkul tarafından hazırlanan notta, "Küresel bazda doların, 7 haftalık düşüş serisinden sonra 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin yüzde 2.69 ile Mayıs 2014'ten sonraki en yüksek seviyesine gelmesi ile toparlandığını görmekteyiz. Dolar endeksinin, Trump'ın güçlü dolardan yana olduğunu açıklamasından sonra ve Fed'in politika açıklamalarından önce bir miktar toparlanma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz" görüşüne yer verildi.

Gözler Fed kararlarında

Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündemi yılın ilk Fed toplantısı. Yarın başlayacak ve 2 gün sürecek toplantıdan çıkacak kararlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Fed'in Janet Yellen'in katılacağı bu son toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, bankanın yılın ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı öngörülüyor.

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