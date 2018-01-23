Borsa rekor kırdı

23 Ocak 2018

Haftaya hızlı başlayan ve dün yüzde 2'ye yakın değer kazancı ile günü tamamlayan Borsa İstanbul, bugün alımların devamıyla 608 puan (yüzde 0,52) yükselerek 117.844 seviyesinden açıldı.

BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.000 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,78 yükselişle 118.154 puandan girdi.

Günün ikinci yarısında artan alımlarla birlikte zirve tazeleyen BİST 100 endeksi, rekoru 118.955,8 puana taşıdı. Endeks, bir önceki rekoru 3 Ocak 2018 tarihinde 118.395 puanı görerek kırmıştı.

BIST 100 endeksi, 118.955,8 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanış rekorunu da 118.400,06 puana taşıdı.

Kurda hareketlilik arttı

Güne 3.77'li seviyelerde başlayan dolar/TL, 3.80'in üzerine kadar çıktı. Kur, borsanın rekor kırdığı dakikalarda (saat 17:50) 3.78 seviyesinde yer aldı.

Aynı dakikalarda euro/TL, 4,64 ve euro/dolar 1,2267 seviyesinden işlem gördü.

Diğer taraftan borçlanma araçlarında hafif satışlar görülüyor. Gösterge tahvil faizinde herhangi bir değişim olmadı ve yüzde 13,50'de kaldı. 10 yıllık tahvilin getirisi ise 5 baz puan artışla yüzde 12,21 oldu.

Afrin harekatı takip ediliyor

Piyasalar, Afrin operasyonundan gelecek haberlere odaklanmış durumda.

Afrin'deki terör gruplarına yapılan Zeytin Dalı operasyonunun dördüncü gününde 2 şehidimiz olduğu açıklanırken, operasyonun planlanan şekilde devam ettiği ifade edildi.

Analistlere göre, operasyon yurtiçi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Özellikle kur tarafında bir aşağı bir yukarı hareketler dikkat çekiyor.