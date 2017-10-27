Borsa sınırlı düşüşle açıldı

27 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 107.096,47 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 238,31 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,67 ile iletişim, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 108.847,46 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 azalışla 107.334,78 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı sonrasında pozitif seyrini devam ettirdiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ECB sonrası uluslararası piyasalarda artan dolar talebi nedeniyle kurların seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.200 altında kalıcılık sağlaması durumunda satış baskısının güçlenebileceğini, bu seviyenin üzerinde ise yeni hedefinin 110.000 direnci olacağını dile getirdi.

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