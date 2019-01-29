Borsa yatay açıldı, piyasalarda gündem yoğun

29 Ocak 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kazancıyla 101.358 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,23 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile ticaret oldu.

Dün, 102.807 puanla yaklaşık 8 ayın zirvesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kâr satışları ve dünya borsalarındaki satıcılı seyrin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 101.289 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığının, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlamasının, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği sonlandırdığını ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici güven endeksi ile İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının yatırımcıların gündeminde olduğunu bildirdi.

İngiliz parlamentosunda Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde salt çoğunluğun sağlanmasının beklenmediğini ifade eden analistler, muhalefet partilerinin öncelikli amaçlarının, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olduğunu söyledi.

Analistler yarınki ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar 5.30'un üzerinde fakat yukarı hareket tetiklenmedi

Fed öncesi piyasalarda bir kez daha Huawei tedirginliği

Kaynak: AA