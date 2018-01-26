Borsa yeniden 120.000 puanın üzerinde

26 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 1,20 değer kazancıyla 120.028,91 puandan tamamladı.

Güne 3.75 civarında başlayan dolar/TL ise yüzde 0,40 kayıpla 3.7370 seviyesinde yer aldı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.424,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi de yüzde 1,33 yükseldi. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile elektrik oldu.

Dün tarihi zirvesini 120.320 puana taşıyan BIST 100 endeksi, günü bu seviyeden gelen kâr satışlarıyla yüzde 0,87 azalışla 118.604 puandan tamamlamıştı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 121.200 ve 122.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 117.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.