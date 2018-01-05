Borsa yükselişle açıldı
Uluslararası borsalardan negatif ayrışarak dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,58 yükselişle 116.159 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 yükselişle 116.159,12 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 667,93 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,29 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 0,91 ile ulaştırma oldu.
Dün, uluslararası borsalardan negatif ayrışarak önceki günkü satış ağırlıklı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 115.491,19 puandan tamamladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.300 seviyelerinin direnç, 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA