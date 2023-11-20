1000 Yatırımlar Holding işlem görmeye başladı: Yüzde 10 primlendi

1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arzı dolayısı ile Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Törene Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve 1000 Yatırımlar Holding CEO'su Kadir Can Abdik dahil yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, teknoloji ve enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin yatırımcılarla bir araya gelmesinin en güzel örneklerinden birini, 1000 Yatırımlar Holding'in işlem görmeye başlamasıyla yaşadıklarını aktardı.

Ergun, "1000 Yatırımlar Holding, iştirakleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında, bugüne kadar kendi kaynakları ile başarılı bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerini, bundan sonra 3 milyon yeni ortağından aldığı destekle ve sorumluluğuyla halka arz gelirini yeni yatırımlarında kullanarak devam edecektir" dedi.

'Şirket için kilometre taşı'

1000 Yatırımlar Holding CEO’su Kadir Can Abdik, bugünün şirket adına önemli bir kilometre taşı olduğuna inandıklarını belirtti.

Abdik, halka arz sürecini yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Halka arz sürecimizi, 3 milyon 42 bin 950 adedi yurt içi bireysel, 37 adedi yurt içi kurumsal, 5 bin 942 adedi yurt dışı katılımcı olmak üzere toplamda 3 milyon 48 bin 920 yatırımcımızın katılım ve 1 milyar 187 milyon 500 bin TL halka arz büyüklüğüyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."

Abdik, gelecek süreçte de halka arzın ardından elde ettikleri geliri kullanarak yatırımlarını artırmayı, büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, değişen dünya ve trendleri analiz ederek orta vadede yüksek getirili sektör ve pazarlara yatırım yapma hedefimizi koruyoruz" dedi.