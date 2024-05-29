1,3 milyar TL’lik halka arz ile büyümeye odaklanacak

Birol BOZKURT

Halka arzlar son günlerde hız kazanmaya başladı. Her sektörden şirketin halka açıldığını görüyoruz. Son olarak halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alan şirket Horoz Lojistik oldu. Lojistik sektöründe 80 yıldır faaliyet gösteren şirket 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.

Horoz Lojistik, halka arz sürecini ve hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya, Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Horoz Lojistik Mali İşler Grup Başkanı Murat Kaplan, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık ve QNB Finansinvest Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz katıldı.

SPK tarafından onaylanan izahnameye göre şirketin aktif büyüklüğü 3,5 milyar TL. Dönen varlıkları 1,3 milyar, duran varlıkları 2,2 milyar TL seviyesinde. Dönen varlıkların 1.05 milyar TL’lik kısmı ise alacaklardan oluşuyor.

Şirketin 1 yıl içinde ödemesi gereken borçları 1,7 milyar TL. Şirketin 1 yıl içinde nakde dönüşecek varlığı ise 1,3 milyar TL düzeyinde. Şirketin uzun vadeli borçları ise 1 milyar TL seviyesinde. Şirket varlıklarının %77’si borçlardan, %23’ü özkaynaklar oluşuyor. Şirketin 2023 yılı brüt kâr marjının %8.8 seviyesinde kaldığı görülüyor.

Toplantıda konuşan Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, halka arz süreci ile ilgili bilgi verdi. Şirketin borçlarıyla ilgili sorduğumuz soruya yanıt veren Taner Horoz, şunları söyledi; “Duran varlıklar içerisindeki ticari alacak kaleminin ağırlıkta olması gayet doğal. Bizim işleyişimiz depolar, robotlar ve araçlardan oluşuyor. Bunlarında birçoğunu kiralama yolu ile yapıyoruz.

Bilançolarımızda IFS 16’yı eklediğimiz zaman bir zarar varmış gibi görünüyor ancak reel olarak şu an kısa vadeli borcumuz 400 milyon lira civarında. FAVÖK’ümüz ise 837 milyon lira düzeyinde. Bu oran sektörümüz açısından gayet normal kabul edilen bir oran. IFS 16 hayatımıza girdiğinden bu yana bilançolarda yaşanan bu farklılıktan dolayı acaba bu şirket kâr etmiyor mu sorusunu akıllara getiriyor ancak, bu bir finansal borç değil. Biz her yıl FAVÖK kârlılığını artıran bir şirketiz.”

“Geliri üç temel alanda kullanacağız”

Horoz, izahnamelerinde de belirttikleri gibi halka arzdan gelecek fonları kullandıkları üç temel alan olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Bir tanesi büyük hacimlerde depolarımız var ve buralardaki gerek aydınlatma, mekanizasyon, işte iş makineleri tamamen elektrikle çalışıyor. Onun için sürdürülebilirlik ve çevre vizyonumuz çerçevesinde bir güneş enerjisi santrali yapacağız.

Bununla birlikte gerek depolarımızdaki elektriği kendimiz üretmiş olacağız. Gerekse de özellikle hepimizin daha çok sıkıntı yaşadığı, şehir içindeki bu karbon emisyonlarından doğan kirliliği azaltmak üzere elektrikli hafif ticari araçlara döneceğiz, şehir içi kullanımında özellikle. Hafif ticari araçlarda, şehir içi kullanımında yapılan mesafelerde şu anda faydalı olabiliyorlar. Bu kullanımı yine santralimizde ürettiğimiz elektrikle de kendi araçlarımızda kullanarak değerlendireceğiz."

“Şirket 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak”

Horoz Lojistik 29-30-31 Mayıs arasında talep toplayacak. Şirket, halka arz ile 72 milyon 488 bin TL olan mevcut sermayesini 18 milyon TL artırarak 90 milyon 488 bin TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ’nin mevcut ortağı Taner Horoz’a ait 2 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.

Diğer yandan Taner Horoz’a ait 4 milyon 100 bin TL nominal değerli (B) grubu paylar toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arza konu edilebilecek. Horoz Lojistik halka arzında böylece ek satış da dahil edilirse 24 milyon 600 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulmuş olacak. Ek satış dahil halka arz büyüklüğünün 1,3 milyar TL olması bekleniyor.

Bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olan paylar 55 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz izahnamesindeki açıklamaya göre payların %75’i bireysel yatırımcı grubuna %25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Şirket halka arz ile elde edilecek kaynağın %10-15’ini elektrikli araç satın alımı, %10-15’ini güneş enerjisi santrali kurulması, %10-15’ini e-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, %20-25’ini depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesine ve %5-10’unu İşletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.