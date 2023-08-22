6 aracı kurum Doğuş Otomotiv'in hisse hedef fiyatını değiştirdi!

İş Yatırım

İş Yatırım, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 274,23 TL’den 388,8 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Ak Yatırım

Ak Yatırım, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 382,00 TL ve tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.

Bugün 6 aracı kurum Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) için yeni hedef fiyat ve tavsiyesini değiştirdi. İşte detayları...

Halk Yatırım

Halk Yatırım, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 215,8 TL’den 366,3 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

OYAK Yatırım

OYAK Yatırım, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 224 TL’den 402,3 TL’ye yükselterek tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.

İntegral Yatırım

İntegral Yatırım, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 275 TL’den 380 TL’ye yükseltti.

Şeker Yatırım

Şeker Yatırım, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 338,25 TL’den 375,9 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.