Adel Kalemcilik Genel Müdürü Uçanlar: Hisse fiyatındaki yükseliş tamamen organik

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Adel hisseleri bir yılda 30 liradan yaklaşık 20 kat artarak 600 liranın üzerine çıktı. Hatta yıl içerisinde bir ara 820 lirayı bile gördü.

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, hisse fiyatıyla ilgili olarak, “Sığ bir hissemiz var. Borsada pay piyasamızın halka açıklığı yüzde 27-28 seviyesinde ve bunun yaklaşık yüzde 10’u da bir yatırımcıda. Dolaşımda çok az hissemiz olduğu için çok yüksek hacimli olmasa da işlemler hisse fiyatını çok etkiliyor. 10-15 bin adetlik işlemle hisse fiyatı taban veya tavan olabiliyor, bundan biz de mutlu değiliz” dedi.

"Hisse fiyatındaki yükseliş tamamen organik"

Uçanlar, ‘Adel hissesi bu fiyat eder mi? sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Kesinlikle eder. Geçen seneki 6 aylık finansal performansımızı kıyasladığımızda kârlılığımız ve rakamlarımız ortada ve ne kadar ciddi bir artış olduğu görülüyor. Bizim fiyatımız bunu ‘eder’ diyorum. Yatırımcı geleceği satın alıyor, şirketin doğru yöndeki gidişatını, büyümesini görüyorlar. Covid sonrasında, Adel ve Faber Castel’in Türkiye’de gücünü koruyacak, hem yurt içinde hem yurt dışında büyüyecek. Bunun karşılığını da alacaklarını düşünüyorlar ve geleceği fiyatlıyorlar. Hisse fiyatındaki yükseliş tamamen organik.”