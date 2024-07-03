Ağustos vadeli endeks kontratı güne 0,1 puanlık artışla başladı

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 12.178,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 12.185,75 puana çıktı.

Bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.