Alibaba’dan küresel piyasalara doping etkisi

Çin'in başlıca teknoloji şirketlerinden Alibaba Group'un altı birime ayrılacağı yeniden yapılandırma planı, hükümetin sektöre yönelik sert müdahalelerinin sonuna işaret ederken şirketin hisseleri, Çin'in başlıca teknoloji hisseleri ile birlikte yükseldi.

Jack Ma tarafından kurulan teknoloji holding şirketi Alibaba, bölünme sonucu oluşacak altı biriminin çoğu için dışarıdan ortak alma ya da halka arz seçeneklerini değerlendireceğini dün açıklayarak, 24 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanmayı duyurdu.

Alibaba'nın ABD borsalarında işlem gören hisseleri dün %14.3 yükselirken Hong Kong borsasındaki hisseleri de bugün %16.3 artışla bölgedeki borsaları yukarı çekti.

Pictet Asset Management'ın Asya piyasalarından sorumlu yöneticisi Jon Withaar, "Bu gelişmenin, Alibaba üzerinde düzenleyici kurumların yarattığı baskının sonuna yaklaştığımızın bir işaret olduğunu düşünüyor ve düzenleyici kurumların artık şirkete daha iyi davranacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Çin hükümeti birkaç yıldır yeni nesil internet, özel eğitim ve gayrimenkul şirketlerinin faaliyetlerini ve büyümelerini kısıtlayan adımlar atıyor. Kısıtlamalar şirketlerin piyasa değerlerinin keskin şekilde azalmasına ve yatırımcıların Çin piyasalarına olan iştahının azalmasına yol açtı.

Alibaba'nın yeniden yapılanma planı ile birlikte yatırımcılarda katı düzenlemelerin artık gevşetileceği beklentisi oluştu.

Alibaba yeniden yapılanma planı hakkında yarın TSİ 0300'da yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

Zor dönemin sonu?

Alibaba son yıllarda Çinli düzenleyici kurumların odak noktası haline geldi. Düzenleyici kurumlar şirketin e-ticaret alanında tekelleşme eğilimleri gösterdiğini belirtmiş; bulut bilişim birimi veri güvenliği açısından, kargo teslimat birimi ise çalışma koşulları açısından incelemelere tabi tutulmuştu.

CMC Markets analisti Tina Teng, Alibaba'nın yeniden yapılanmasının Çin'deki benzer teknoloji devlerinin de yeniden yapılanmasının önünü açabileceğini belirtti.

Teng, "Bu holdinglerin tekel gücünü parçalamaya yardımcı oluyor ve dolayısıyla Çin hükümetinin tekelleşme sorunlarına yönelik kapsamlı düzenlemeleriyle uyumlu hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Stansberry Research'ün Çin teknoloji sektöründen sorumlu analisti Brian Tycangco yeniden yapılandırmanın birimlerin piyasa değerlerini destekleyeceği gibi şirketleri devlet düzenlemelerinden de koruyacağını belirtti.

Tycangco Reuters'a, "Bundan sonra oluşturulacak yeni düzenlemeler muhtemelen şirketin tamamını değil, yalnızca o düzenlemeyle bağlantılı olan birimini etkileyecektir" açıklamasını yaptı.