Altınkılıç halka arz büyüklüğü 778,7 milyon TL oldu

Deniz Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 33.885.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 778.677.300 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 1.300.815 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 47.605.648 adet nominal değerli paylar için 1.093.977.791,04 TL tutarlı talep geldi.

Dağıtım sonucunda 1.287.718 adet yatırımcıya 33.885.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.