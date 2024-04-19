Anadolu Isuzu Otomotiv (ASUZU) temettü dağıtacak... ASUZU temettü tarihi ve miktarı belli oldu!
Anadolu Isuzu Otomotiv (ASUZU), hissedarlarına bu yıl pay başına 1 lira 78 kuruş temettü ödemesine karar verildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Anadolu Isuzu Otomotiv (ASUZU) bugünkü olağan genel kurul toplantısında alınan kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu.
Buna göre şirket hisse başına 29 Mayıs tarihinde olmak üzere brüt 1,98 TL, net 1,78 TL temettü dağıtılmasına karar verdi.
Şirketin 2023 yılı net dönem karı 1,6 milyar lira olarak gerçekleşmişti.