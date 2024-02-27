Artemis Halı halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Artemis Halı halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Artemis Halı halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Artemis Halı halka arz kapsamında 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde iki gün boyunca saat 10:30 ile 13:00 arasında talep toplayacak.

Artemis Halı hisse fiyatı ne kadar?

Artemis Halı halka arzının büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak belirlenirken 25,35 TL hisse fiyatı ile satışa sunulacak.

Artemis Halı halka arz kaç lot verir?

Artemis Halı’nın halka arzda toplamda 20 milyon lot dağıtılacak. Katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (253 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (202 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (177 TL)

3 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (101 TL)

Artemis Halı halka arz hangi bankalarda var?

Artemis Halı'nın halka arzı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz başvuruları Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları tarafından alınacak.

Artemis Halı halka arz katılım endeksine uygun mu?

Artemis Halı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.