ASCE GYO halka arzı ne zaman başlayacak? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse fiyatı nedir?
ASCE GYO halka arzı ne zaman başlayacak? Talep toplaması kaç gün sürecek? ASCE GYO'nun hisse kodu nedir? Hisse fiyatı nedir? Eşit mi oransal mı dağıtılacak? İşte detayları...
ASCE GYO halka arzı ne zaman başlayacak? Talep toplaması kaç gün sürecek? ASCE GYO'nun hisse kodu nedir? Hisse fiyatı nedir? Eşit mi oransal mı dağıtılacak? İşte detayları...
ASCE GYO Halka Arz Tarihi ne zaman?
SPK, ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz tarihini henüz açıklamadı. Halka arzın önümüzdeki hafta ortasında yapılması öngörülüyor.
ASCE GYO hisse fiyatı nedir?
Asce Gayrimenkul halka arzında bir lotun değeri ''12,60'' Lira olacak.
ASCE GYO hisse kodu nedir?
Asce Gayrimenkul halka arzı ''ASGYO'' kodu ile borsada işlem görecek.
ASCE GYO tahmini kaç lot verir?
Asce Gayrimenkul halka arzında toplamda 99.000.000 lot dağıtılacak.
Halka arz şekli nasıl olacak?
Sermaye Artırımı : 99.000.000 Lot
Ortak Satışı : 66.000.000 Lot (Abdulkadir Konukoğlu)
Fonun kullanım alanları nedir?
Asce Gayrimenkul halka arzında payların yüzde 25,42'si halka açık olacaktır. Asce Gayrimenkul halka arzının büyüklüğü ''2 Milyar Lira'' olacak.Şirket borçlarının ödenmesi, gayrimenkul yatırımlarının finansmanında ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.