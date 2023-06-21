Astor, BIST 30'da işlem görmeye başlıyor

Türkiye’nin yerli transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, 1 Temmuz 2023 itibarıyla BIST 30 Endeksi’nde yer alacak. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada 2023 yılı üçüncü üç aylık dönemi (01.07.2023-30.09.2023) için yapılan değişiklikle Astor Enerji payları, üçüncü çeyrek itibariyle BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 pay endekslerine dahil edildiği bildirilmiştir.

Söz konusu dönemde sadece Astor Enerji BIST 30 endeksine ve “BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksine dahil olmuştur. Banka Dışı Likit 10 Endeksi; Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek, banka olmayan 10 paydan oluşmaktadır. Astor Enerji, piyasa değerini halka arzdan bu yana yüzde 300 artırdı.