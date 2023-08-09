Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrdiyor

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,21 değer kazancıyla 2.605 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.240 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla günü 32.225 puanda seyrederken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 143,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 65.528 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.086 puanda seyrediyor.