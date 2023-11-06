Asya borsaları, haftanın ilk gününde alış ağırlıklı bir seyir izliyor

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle başlayan pozitif seyir Asya pay piyasalarına da taşındı. Analistler, batıda faiz artışlarının sona yaklaştığı beklentisinin güçlenmesinin Asya'da özellikle teknoloji şirketlerini pozitif etkilediğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bugünkü açıklamalarında, Banka'nın normalleşmeye ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını aktararak, "güvercin" tutumunu sürdürdü. Buna karşın yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma ihtimallerinin gittikçe arttığını aktaran Ueda, ancak bu durum için hala beklemeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan, Çin'de gayrimenkul şirketlerine ilişkin endişeler devam etse de birkaç şirkete yönelik haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Güney Kore'nin, pay piyasalarında açığa satışı Haziran 2024'e kadar kaldırması da Güney Kore piyasalarını destekledi. Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,51 artışla 2.475 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 primle 3.060 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,3 değer kazancıyla günü 32.684 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 149,5 seviyelerinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 64.710 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,5 yükselişle 17.940 puanda seyrediyor.