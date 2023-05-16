Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, Çin'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması da risk algısını güçlendirdi.

Çin'de nisan sanayi üretimi yıllık yüzde 5,6 ve perakende satışların yüzde 18,4 artmasına karşın beklentilerin gerisinde kalırken, ekonomiye ilişkin endişeler güçlendi.

Analistler, ülke ekonomisine ilişkin endişelerin artmasına karşın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını düşürebileceği beklentisinin Çin pay piyasalarındaki düşüşü sınırladığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 2.480 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.291 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla günü 29.842 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 135,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 azalışla 62.187 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 19.951 puanda seyrediyor.