Asya borsalarında karışık seyir söz konusu (8 Ekim 2024)

Çinli yetkililer, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun brifinginde, bu yıl ekonomik hedeflere ulaşılacağından emin olduklarını belirterek, büyümeye daha fazla destek sözü verdi ancak daha fazla teşvik açıklamadı.

Yetkililer, ülkede gelecek yıl da büyük projeleri desteklemek ve stratejik alanlara 100 milyar yuan (14 milyar dolar) yatırım yapılması amacıyla ultra uzun vadeli devlet tahvilleri ihraç etmeye devam edeceklerini aktardı.

Japonya'da ağustos hane halkı harcamasında yıllık yüzde 1,9 düşüş

Açılıştan sonra yüzde 11 yükselen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yetkililerden gelen açıklamaların beklentileri karşılayamaması sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık yüzde 1,9 azaldı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 38.907 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.597 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,4 gerilemeyle 21.411 puanda bulunuyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 3,2 yükselişle 3.442 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 81.562 puandan işlem görüyor.