Asya borsalarında pozitif seyir

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (MLF) sabit tutma kararı aldı. PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi. Analistler, PBoC'nin, düşük seyreden enflasyon nedeniyle piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün yayınladığı raporunda Çin ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,5'ten 4,8'e yükseltildiğini belirterek, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 ve 2026'da da yine yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Avustralya Merkez Bankası üst üste beşinci kez politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,35'te sabit tutarken, Hong Kong'da fırtına ve tayfunların olumsuz etkilerinin olduğu günlerde, piyasaların kapatıldığı uygulamaya 23 Eylül'den itibaren son verileceğine ilişkin haber akışı dikkati çekiyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 38.427 puandan günü tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 artışla 2.763 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 3.023 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 17.850 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 77.256 puanda bulunuyor.