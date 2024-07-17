Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı seyir sürüyor
Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı. Bugün, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,43 azalışla günü 41.097 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 157,9 seviyelerinde bulunuyor.
ABD'de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerin Asya pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, Çin ile ABD arasındaki olası ticaret savaşlarının piyasaları baskılayan ana etken olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,79 düşüşle 2.843 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 17.740 puanda seyrediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.967 puan olurken, Hindistan borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.