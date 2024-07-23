Ata GYO (ATAGY), İdealist GYO ve Milpa (MIPAZ) temettü kararlarını açıkladı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ATAGY), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak temettü kararı hakkında bilgi verdi. Açıklamada, dağıtılabilir kar bulunmadığı için yatırımcılara temettü ödemesi yapılamayacağı kaydedildi.

İdealist GYO temettü ödeyecek mi?

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (IDGYO) da bugün KAP açıklaması yaptı. Açıklamada, yönetim kurulunun bugün toplandığı, 8,8 milyon liralık dönem zararı nedeniyle temettü ödenmeyeceği ifade edildi.

Milpa (MIPAZ) temettü kararı

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret (MIPAZ) de bugün KAP'a açıklamasında kar payı dağıtım kararını açıkladı. Yönetim kurulu temettü ödenmemesine karar verdi.