Avrupa borsaları ABD kaynaklı resesyon endişelerin dengelenmesiyle yükseldi

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.3 yükseldi. Temel kaynaklar sektörü %1.1 artışla kazanımlara öncülük ederken, telekomünikasyon sektörü %0.7 geriledi.

Wall Street ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin, Mart'ta tahminlerden çok daha az sayıda işe alım yapıldığını göstermesinin ardından geriledi.

Almanya'da sanayi üretimi ise otomotiv üretimi sektörünün desteğiyle Şubat ayında bir önceki aya göre %2 artarak beklentilerin çok daha üzerinde arttı.

ABD tarım dışı istihdam verileri izleniyor

Yatırımcılar küresel faiz artırımlarının gelecekteki seyrine dair ipucu edinmek üzere yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

İsviçre'nin Credit Suisse bankası hükümetin bankaya yönetimin en üstünde bulunan üç kademedeki çalışanlara yapılması planlanan tüm bonus ödemeleri iptal etme ya da düşürmesi yönünde talimat vermesinin ardından %0.6 yükseldi.