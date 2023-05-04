Avrupa borsaları ECB para politikası kararı öncesinde geriledi

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.8 gerilerken, otomobil hisseleri %2.3 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Petrol ve doğalgaz hisseleri %1.3 artışla tek yükselen sektör oldu.

Fed politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak %5.00-%5.25 aralığına yükseltti ancak yapılan yazılı açıklamadan merkez bankasının gelecekte faiz artırımların devam etmesine ihtiyaç duyulmasını "beklediği" ifadesi çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararı açıklamasının ardından, faiz artırımı döngüsünün sonlandırıldığını söylemek için erken olduğunu açıkladı.

Yatırımcıların dikkati bugün TSİ 1515'te açıklanacak ECB faiz kararına çevrildi. ECB'nin bugün 25 baz puan daha faiz artırması bekleniyor ancak bankanın enflasyonla mücadelesi sürerken daha büyük bir faiz artırımı ihtimali de korunuyor.