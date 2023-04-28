Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü, Avro Bölgesi ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 artışla 466,64 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artarak 7.870,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10’luk artışla 7.491,50 puana yükseldi.Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77 artışla 15.922,38 puandan kapandı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30’luk düşüşle 27.077,44 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,08’lik artışla 1,104 seviyelerinde seyrediyor.