Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 465,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 15.964 puan oldu.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 27.401 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 9.192 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 7.434 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,1050 seviyesinde bulunuyor.
Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.
BoE'nin faiz artırması bekleniyor
Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve yoğun veri gündeminin hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
Analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdığını anımsatan analistler, bankanın "kararlarını veri odaklı almaya devam edeceğini" ifade etmesiyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin daha da arttığını vurguladı.
Bugünün veri gündeminde, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretiminin martta aylık bazda yüzde 3,4 azalarak beklentilerin altında kaldığını söyledi.
Öte yandan, İngiltere'de tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.