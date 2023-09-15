Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 7.743 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 7.410 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 9.637 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 29.044 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dün 31 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 0,8 azalışla 1,0643'ten tamamladı. Parite, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0650 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "güvercin" sözle yönlendirmeleri ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

"Yumuşak iniş" senaryoları

Analistler, ABD'de perakende satışları verilerinin ülke ekonomisinde güçlü duruşunun devam ettiğine, tüketici talebinin ılımlı ve enflasyon endişelerini tetikleyecek kadar yüksek olmadığına işaret ettiğini belirterek, bu durumun "yumuşak iniş" senaryolarını desteklediğini vurguladı.

Öte yandan, dün ECB'den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

"Artık sona yaklaşıyoruz"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, "5 çeyrektir çok yavaş bir büyüme içerisindeyiz, projeksiyonlarımıza bakınca artık sona yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, ECB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını ifade ederek, enflasyona dair gelişmelerin bankanın kararlarında etkili olacağını bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, New York Fed sanayi endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.