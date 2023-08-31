Avrupa borsaları yükselişte
Avrupa borsaları güne yükselişle başlarken, en çok artış yüzde 0,5'le Almanya DAX 40 endeksinde görüldü.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 460,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 15.976 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.482 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.379 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 9.592 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 28.984 puanda bulunuyor.
Dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak, günü yüzde 0,4 artışla 1,0920 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0890 seviyesinde dengelendi.