Şirketler finansmana ulaşmakta zorlanırken, birçok firma peş peşe halka arz olmaya başladı. İnşaat, enerji, turizm, lojistik ve GYO sektörlerinde şirketleri bulunan Babacan Holding de hisselerini halka arz etmeye hazırlanıyor.

CNBC-e'de Emlak Günlüğü programına katılan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, halka arz çalışmalarının geçen yılın eylül ayından beri sürdüğünü ifade etti.

Babacan Holding halka arzı ne zaman? Babacan Holding hisse kodu ve fiyatı belli oldu mu?

Babacan konuya dair şu bilgiyi verdi: "Şirketimizi SPK'ya başvuracak hale getirdik. GYO onayı sürecimizi tamamlayınca önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hedefimiz halka arz yapmak. Şirket büyüklüğümüz 10 milyar TL. Bunun yüzde 25'i oranında 2,5 milyar TL'lik bir halka arza hazırlanıyoruz."