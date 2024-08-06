Bahadır Kimya halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Bahadır Kimya halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Bahadır Kimya halka arzı ne zaman başladı?

Bahadır Kimya halka arzında talep toplama süreci 5 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Talep toplama işlemleri 5-6-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bahadır Kimya halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç tl?

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin aracı kurum olarak görev yapacağı halka arzda hisse kodu BAHKM, halka arz fiyatı ise 51 TL olarak belirlendi.

Bahadır Kimya halka arzı kaç lot verir?

Bahadır Kimya halka arzında sermaye artırımı için 10 milyon lot, Ortak satıştan (Serkan Bahadır) ise 6 milyon lot eşit dağıtım şeklinde halka arz edilecek.

Olası Dağıtılacak Pay Miktarı ise şu şekilde hesaplanıyor.

1.1 Milyon katılım - 8 Lot (408 TL).

1.5 Milyon katılım - 6 Lot (306 TL).

1.9 Milyon katılım - 5 Lot (255 TL).

2.3 Milyon katılım - 4 Lot (204 TL).

2.7 Milyon katılım - 3 Lot (153 TL).

3.1 Milyon katılım - 3 Lot (153 TL).

3.5 Milyon katılım - 2 Lot (102 TL).

3.9 Milyon katılım - 2 Lot (102 TL).

Bahadır kimya halka arz hangi bankalarda var?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.