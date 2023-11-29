Batı Ege GYO halka arzı ne zaman? Batı Ege GYO hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?
Borsa İstanbul'daki halka arz furyası devam ediyor. Batı Ege GYO'nun halka arz tarihi, hisse kodu ve fiyatı belli oldu. İşte detaylar...
Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, şirketin halka arzına dair bilgi verdi. Çelik, şirketin 290 milyon lira sermaye artırımı yöntemiyle halka arzını gerçekleştireceklerini ifade etti.
Batı Ege GYO halka arzı ne zaman?
Çelik'in verdiği bilgiye göre şirketin yüzde 35,53'ünü halka arz edeceklerini söyledi. Batı Ege GYO için talep toplama 30 Kasım'da başlayacak, 1 Aralık'ta sonra erecek.
Batı Ege GYO halka arz fiyatı
Batı Ege GYO için hisse fiyatı 3 lira olarak belirlendi.
Batı Ege GYO hisse kodu
Batı Ege GYO için hisse kodu 'BEGYO' oldu.
Halka arz paras nerede kullanılacak?
Çelik, "Halka arzdan gelen değerlerle şirketimizin içinde bulunduğu kısa ve uzun vadeli yükümlülükler ortadan kaldırılacak ve yüzde 94,5 tamamlanmış projemizin bitirilmesinde kullanılacak" dedi.