Bilanço yağmuru devam ediyor

Bilanço sezonu tüm hızıyla sürüyor. 500’den fazla şirketin finansallarını açıklayacağı ikinci çeyrek bilanço sezonu devam ediyor. Toplam 501 şirketin ikinci çeyrek bilançosunu açıklaması beklenirken bu zamana kadar 123 şirket bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Bu şirketlerden 108’i kâr açıklarken 12’si zarar açıkladı. Halka açık 12 bankanın 8’i bilançosunu açıklarken 4 bankanın daha ikinci çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor.

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1,9 trilyon TL’ye ulaştı

Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2023 itibarıyla yılsonuna göre %38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseltti. Bankanın, Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 967,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 342,5 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,3 trilyon TL oldu. İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi, Haziran 2023 döneminde 1,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yılsonuna göre %41,1 oranında artarak 545 milyar TL’ye yükseldi.

2023 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2024’te 100’üncü yaşını kutlayacak olan bankanın kuruluşundan itibaren ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, “Yüz yıla yakın tecrübemizin yanı sıra, çağın ihtiyaçlarına uygun yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımızla ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Teknosa ikinci çeyrekte 14,5 milyar TL ciroya ulaştı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 131 büyüyerek, yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ve 299 milyon TL net kâra ulaştı. Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini hayata geçiren Teknosa, e-ticarette de brüt işlem hacmini (GMV) 3 katından fazla artırarak, 2,8 milyar TL’nin üzerine taşıdı.

2023 yılı ilk 6 ay sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için hem dijital kanallarda hem mağazalarda pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Sürdürülebilir güçlü büyüme hedefimiz doğrultusunda dijital kanallarımızla birlikte mağaza yatırımlarımızda da hız kesmedik. İlk 6 ayda 5 yeni mağaza açtık, 6 mağazamızı da yeniledik. Müşterilerimizle 2 yıl önce buluşturduğumuz sadakat programımız TeknoClub 2,3 milyon üyeyi aşarken, Teknosacell abone sayımız 440 bine ulaştı.”

Çimsa cirosunu yıllık %51 artırarak 5,4 milyar TL’ye çıkardı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa 2023’ün ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, cirosunu yüzde 51 artırarak 3,6 milyar TL’den 5,4 milyar TL’ye çıkardı.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, şirketin ilk 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi: “Attığımız operasyonel ve stratejik adımlarla tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında yüksek kapasite kulanım oranı ve satış kanallarının etkin kullanımı ile birlikte enerji verimlilik yatırımları ve artan alternatif yakıt kullanımı ile geçen yılın aynı dönemine göre yükselen bir finansal performans sergilemiş olduk.

Sürdürülebilirliği odağımıza alarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizle BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ndeki ilk ve tek çimento şirketi olmaya devam etmemizin yanı sıra değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızı dahil eden bütünsel yaklaşımımız; finansal sonuçlarımıza pozitif olarak yansıyor.”

AgeSA, yılın ilk yarısında 930 milyon TL kara ulaştı

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, 2023 yılının ilk yarısında 930 milyon TL kâr elde etti. Fon büyüklüğü ve prim üretiminde özel sektör şirketleri arasındaki liderliğini koruyan AgeSA, BES’te ise 100 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 büyüdü.

2023’ün ilk yarısını büyümeyle kapattıklarına dikkat çeken AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “BES’te olduğu gibi hayat ve ferdi kaza üretiminde de büyümeye devam ediyoruz. Hedeflerimize odaklanarak yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde, fon büyüklüğü ve prim üretiminde özel sektör şirketleri arasındaki liderliğimizi koruduk.

BES’te fon yönetiminde güçlü bir performans sergileyerek, fon çeşitliliğimizi artırarak ve fon danışmanlığı hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimizin yatırımlarında uzun vadede fayda elde etmelerine odaklanıyoruz. Hayat sigortası alanında da farklı riskleri kapsayan, esnek ve yenilikçi ürünler sunarak sigortalılarımızın ve sevdiklerinin finansal sürdürülebilirliklerini sağlamak önceliğimiz. Hedefimiz liderliğimizi korumak ve büyüme performansımızı devam ettirmek” dedi.

Brisa yılın ilk çeyreğinde cirosunu %54 artırdı

2023 yılının ilk yarısındaki güçlü performansı ve etkin finansal yönetimi ile sürdürülebilir büyümesini devam ettirdi. Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki olan Türkiye lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, 2023 yılının ilk yarısında dengeli satış kanalları ve yüksek marka gücü ile güçlü bir performans gösterdi ve cirosunu %54 artırarak, 9,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin 2023 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü: “6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Brisa olarak bölgede yaraları sarmaya devam ediyoruz.

Bölgenin çözüm bekleyen en önemli konularının başında eğitim geliyor. Sabancı Vakfı ve şirketimizin ortaklarından Bridgestone’un katkılarıyla Hatay Dörtyol’da Sabancı Lassa Ortaokulu’nu hizmete açtık. Aynı dönemde bayilerimizin iş sürekliliği için, deprem nedeniyle mağazaları hasar görmüş bayilerimize özel, 20’nin üzerinde mobil konteyner mağazanın üretimini ve bölgeye gönderimini gerçekleştirdik” dedi.

Akfen GYO aktif büyüklüğünü 1 yılda %78 büyüttü

2023 yılının ilk 6 aylık rakamlarını açıklayan Akfen GYO tüm parametrelerde önemli artışa imza attı. Buna göre şirketin aktif büyüklüğü geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre %78 büyüyerek 16,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk 6 ayında Akfen GYO’un öz kaynakları ise 10 milyar TL’yi aştı. Hasılatını %95, net kârını ise %97 artırmayı başaran Akfen GYO’nun net aktif değeri 10,8 milyar TL, hisse başına net aktif değeri ise 8,29 TL olarak gerçekleşti. 6 aylık sonuçları değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Bu dönemde ortaya çıkan rakamları, doğru zamanda, doğru stratejilerle ve kararlılıkla attığımız adımların bir göstergesi olarak görüyoruz. Şu anda bunların meyvesini topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Coca-Cola İçecek net satış gelirini 23 milyar TL’ye çıkardı

Coca-Cola İçecek A.Ş. 2023 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. Coca-Cola İçecek 2023 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin altında 1 milyar 559 milyon 611 bin TL net kâr elde etti. Şirketin ilk 6 aylık kârı 3 milyar 422 milyon 739 bin TL’ye ulaştı. Coca-Cola önceki yıl ikinci çeyrekte 1 milyar 233 milyon 188 bin TL kar açıklamıştı. Şirketin net satış geliri organik olarak %56 artış ile 23 milyar TL’ye ulaştı. 6 aylık bilanço rakamlarını değerlendiren Coca Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Faaliyet karı (FVÖK), zamanlı fiyat ayarlamaları, gelişen kaliteli paket karması ve ihtiyatlı operasyonel gider yönetimi ile %90,5 artarak 4,7 milyar TL’ye yükseldi. FVÖK Marjı geçen senenin aynı dönemine göre 3,4 puan artarak %20,0’e ulaştı ve CCI tarihinin en yüksek ikinci çeyrek operasyonel kar marjı elde edilmiş oldu” dedi.

ATA GYO’dan ilk 6 ayda 53,4 milyon TL net kâr

r ATA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), ilk 6 aylık bilanço rakamlarını açıkladı. Şirketin bu dönemde portföy değeri 285 Milyon TL’ye net kârı 53.4 Milyon TL’ye yükseldi. ATA GYO Genel Müdürü Bedri Kurdoğlu yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin önemli kurumsal markalarının kiracımız olduğu bu dönemde, 2023 yılı içerisinde tamamlanacak inşaat çalışmaları ile sağladığımız yeni kira sözleşmelerini devreye alacağız ve yeni markalara hizmet sunma imkanı bulacağız. Gerçekleştirmekte olduğumuz kiralama çalışmalarımız doğrultusunda, 2023 yılını toplam hasılatımızı arttırarak, güçlü bilanço yapımızı ve karlılığımızı koruyarak tamamlamayı öngörüyoruz.’’ dedi.

Eksun Gıda kârını yüzde 48 artırdı

Sinangil ve Sinangil Gluten Yok markaları ile 200’ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, 2023 yılı ilk altı ay finansal sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Eksun Gıda, 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 48’lik artışla 224,7 milyon TL’lik net kârını kamuoyuna duyurdu. Şirketin 2023 yılının ilk altı aylık dönemindeki cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 2,4 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir yaptığı açıklamada, “Ülkemizin lider un üreticisi olarak sürdürülebilir büyümemize ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Yükselişimizde en önemli pay, yüzde 21 ile ihracat rakamlarımıza ait. İhracat gerçekleştirdiğimiz 30’dan fazla ülke arasına, yılın ilk 6 ayında Dubai ve İngiltere’yi de dahil ederek hacmimizi genişlettik.” ifadelerini kullandı.

DESA’nın 2023’ün ilk yarısındaki net kârı

230 milyon TL oldu Deri sektörü şirketlerinden DESA, 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Satış, FAVÖK, net kâr ve net nakit pozisyonu gibi temel finansal performans göstergelerini artıran DESA, satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 oranında bir büyüme kaydeden DESA, toplam gelirlerini 859 milyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde net karı da yüzde 236 artışla 230 milyon TL’ye ulaştı. 2022 sonunda 2,938 milyar TL olan şirketin piyasa değeri, ağustos ayı itibarıyla 4,407 milyar TL’ye yükselerek yüzde 50’lik bir artış gösterdi.

Bilanço rakamlarını değerlendiren DESA Genel Müdürü Burak Çelet, “Net kârımız, sağlam operasyonel performans ve kur farkı gelirlerinin de etkisiyle 2023 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 oranında yükselerek 230 milyon TL’ye ulaştı. Böylece, mart ayının sonu itibarıyla 384 milyon TL olan net nakit pozisyonumuz haziran ayı sonu itibarıyla 586 milyon TL’ye yükseldi” dedi.