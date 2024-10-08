BinBin’in halka arz süreci tamamlandı: 2,2 milyar TL tutarında talep geldi

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281 bin 468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23 milyon 873 bin 972 adet nominal değerli paylar için 2 milyar 192 milyon 824 bin 328,20 TL tutarlı talep geldi. Dağıtım sonucunda 278 bin 910 adet yatırımcıya 17 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

“Tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz”

Yatırımcıların ilgisinden gurur duyduklarını belirten BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, “Yatırımcılarımızı BinBin’in büyüme yolculuğuna ortak etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milyonlarca müşterimizin desteğinin yanına, yüzbinlerce yatırımcının gücünü de ekledik. BinBin olarak çevreci ulaşım anlayışını Türkiye'de ve Avrupa’da uygulama konusunda öncü olmayı ve büyüyen mikro-mobilite pazarından daha fazla pay almayı istiyoruz. BinBin mobil uygulamamızı geliştirerek ulaşımın Super App’i olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz için keyifli ve sürdürülebilir ulaşım fırsatları sağlarken, yeni ortaklarımız için daha fazla değer üretmeyi amaçlıyoruz. BinBin’in geleceğine inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” dedi.