BIST 100 endeksi 11 bin puan sınırında (25 Temmuz 2024 borsa)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 10.989,16 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,41 puan ve yüzde 0,02 azalarak 11.089,16 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,69 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.750 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.