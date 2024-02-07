BIST 100 endeksi 8.912 puanla rekor kırdı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.912,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla 8.869,14 puandan tamamlayarak günlük kapanış rekoru kırdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.